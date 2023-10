Mutirão da mamografia: 80 mulheres realizam exame em Atalaia para prevenção do câncer de mama

80 mulheres realizam exame em Atalaia para prevenção do câncer de mama.

No cenário da campanha Outubro Rosa, a Prefeitura de Atalaia por meio da Secretaria Municipal de Saúde promovou, nesta quarta-feira (04), um mutirão de mamografia para mulheres que reuniu 80 mulheres atalaienses para a realização do exame de prevenção ao câncer de mama. A ação, faz parte do esforço contínuo para conscientização e detecção precoce da doença.

A prefeita Ceci destacou que o câncer de mama é um problema de saúde global e o Outubro Rosa é um mês dedicado à conscientização sobre a doença.

“A detecção precoce por meio da mamografia é fundamental para aumentar as chances de tratamento bem-sucedido. O Mutirão da Mamografia em Atalaia ofereceu às mulheres a oportunidade de realizar o exame de forma rápida e conveniente”, disse.

A prefeita Ceci ressaltou a relevância do Outubro Rosa e da prevenção do câncer de mama. Ela destacou que a conscientização e a realização regular da mamografia são passos cruciais para combater a doença e salvar vidas.

“A prevenção é o nosso maior aliado na luta contra o câncer de mama. Estamos comprometidos em oferecer oportunidades como o Mutirão da Mamografia para que as mulheres tenham acesso fácil a exames que podem fazer toda a diferença em suas vidas”, afirmou a prefeita.

Durante todo o mês, diversas ações serão realizadas para informar, educar e incentivar as mulheres a cuidarem de sua saúde mamária.