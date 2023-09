PGJ Márcio Roberto é agraciado com a Comenda Procuradora Sônia Suruagy

O procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, foi agraciado, na tarde desta quinta-feira (28), com a “Comenda Procuradora Sônia Suruagy”, honraria outorgada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A homenagem é destinada a reconhecer o compromisso de cidadãos civis e militares que prestam relevantes serviços à sociedade alagoana. Em seu currículo, o chefe do Ministério Público coleciona outras cinco comendas, também concedidas a ele em razão do seu trabalho desenvolvido à frente do órgão ministerial.

Esta é a primeira edição de entrega da medalha e a data foi escolhida porque culmina com a entrega da reforma do prédio da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas e as comemorações do Dia do Procurador do Estado de Alagoas.

Ao receber a honraria das mãos do governador Paulo Dantas e da procuradora-geral de Estado, Sâmya Suruagy, o procurador-geral de Justiça agradeceu pela escolha do seu nome: “Sinto-me honrado e feliz por tamanho reconhecimento. Externos a minha gratidão ao governador Paulo Dantas, à procuradora-geral de Estado, Sâmya Suruagy, e aos demais integrantes dessa instituição que zela pela cumprimento da lei no âmbito do Poder Executivo”, disse Márcio Roberto Tenório de Albuquerque.

“Estamos falando de uma justa e merecida homenagem porque o procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto, é um agende público que desenvolve um grande trabalho à frente do Ministério Público, atuando sempre em defesa dos direitos do cidadão alagoano”, afirmou Sâmya Suruagy.

A comenda

A Comenda Procuradora Sônia Suruagy, criada pelo Decreto nº 93.517/23, é uma honraria destinada a reconhecer o compromisso personalidades civis e militares que prestam serviços à sociedade alagoana capazes de provocar transformações em sua vida.