RECONHECIMENTO – Atalaiense Francisco Batinga recebe o “Prêmio Notável Alagoano 2023”

O atalaiense Francisco Batinga, recebeu na noite deste sábado (23), o Prêmio Notável Alagoano 2023, em reconhecimento ao seu trabalho à frente do Instituto Zequinha Batinga (IZB). A solenidade, que premiou várias personalidades da sociedade alagoana, em diversas categorias, foi realizada no Teatro Deodoro, em Maceió. Francisco esteve acompanhado da esposa Amanda Ferraz e dos filhos.

A premiação foi entregue na categoria Institutos & Trabalhos Sociais. A instituição já atende muita gente que precisa no município de Atalaia e região. Francisco Batinga é o presidente e dirige esse projeto com muito carinho e vontade de servir.

Em seu perfil no Instagram, o atalaiense destacou a felicidade com esse importante reconhecimento. “Com muito orgulho, subi ao palco do Teatro Deodoro na noite de ontem, representando todos os atalaienses e, em especial, a memória do meu saudoso e inesquecível pai, Zequinha Batinga. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família, ao nosso grupo político e dedicar esse prêmio ao povo amado da nossa querida Atalaia”.