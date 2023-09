Independente Atalaia vence o Força Jovem por 3 a 0 e avança às quartas de final do Alagoano Sub-20

Equipe atalaiense está classificada para as quartas de final. Foto: FAF

O município de Atalaia segue muito bem representado nas competições oficiais de base. Na tarde deste sábado (23), em jogo único pelas oitavas de final do Campeonato Alagoano Sub-20, o Independente Atalaia derrotou o Força Jovem por 3 a 0 e avançou para a próxima fase da competição.

Por ter tido uma das melhores campanhas da primeira-fase, terminando o Grupo C na primeira colocação, com 12 pontos, quatro vitórias em cinco jogos, a equipe atalaiense foi o mandante da partida, jogando no estádio O Luizão.

Os gols do Independente foram marcados por Henrique, no primeiro tempo e por Matheus e Ariel, na segunda etapa.

Já nas quartas de final, a equipe atalaiense espera a definição do confronto entre CAP Paulo Jacinto x DZM Passo que duelam neste domingo (24), às 15h, no Estádio José Chaves Vasconcelos, em Paulo Jacinto.

O Independente conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia e da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.