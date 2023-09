Ainda mais forte, “Grupo Renovação” se reúne novamente para discutir a eleição 2024 em Atalaia.

Em 2024, um dos grupos mais fortes na disputa por vagas na Casa Hilton Agra de Albuquerque, não contará com vereador de mandato entre seus integrantes. O Grupo Político intitulado "Renovação" se reuniu mais uma vez, na tarde deste sábado (23), no bairro José Paulino, com a participação de grande parte de seus pré-candidatos, para deliberar e traçar objetivos visando as eleições municipais do próximo ano.

Também conhecido como "grupo dos suplentes", tradicionalmente faz parte das disputas eleitorais em Atalaia, inclusive obtendo significativos sucessos nos últimos pleitos. Na eleição de 2020, por exemplo, quando se formou pelo Partido Progressista de Arthur Lira e Maria da Comesa, conseguiu eleger dois vereadores e quase ficou com uma terceira vaga.

Francisco Batinga, Walkyria Ferro, Neide Miranda (ex-vereadora), Ricardo Calheiros (ex-vereador), Quinho do Portão (ex-vereador), Wendell Barros, Carlos, João Severo, Mauricio Ouricuri, Yai e Rosi Karla, e Cida participaram da reunião. Toninho Miranda e Claudio Argentino, que estão na organização do grupo, também estiveram presentes.

Com a consistência que este grupo político vem mostrando, é certo que terá um bom número de representantes na Legislatura 2025-2028, na Câmara Municipal de Atalaia, contribuíndo assim para o processo de renovação no legislativo atalaiense.