A equipe atalaiense vai precisar reverter o resultado, para avançar para as quartas de final.

A equipe sub-17 do Independente Atalaia foi derrotada pelo Penedense por 2 a 0, no jogo de ida da Copa Alagoas da categoria. A partida foi disputada na tarde desta quinta-feira (21) no estádio O Luizão, em Atalaia.

O jogo de volta será nesta próxima quarta-feira (27), às 15h, no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo.

