Prefeitura e Emater realizam feira com produtos orgânicos da agricultura familiar de Atalaia. Foto: Emater AL

A Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Agricultura e em parceria com EMATER Alagoas, realizou na manhã e tarde desta quinta-feira (21) a 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ATALAIA, com um espaço especialmente montado no bairro José Paulino, onde os pequenos agricultores puderam comercializar vários produtos orgânicos.

Quem visitou o local pôde comprar alimentos como doces, frutas, inhame, macaxeira, pães e bolos de macaxeira, geleias e muitos outros.

O objetivo da feira é promover a agricultura familiar e mostrar para a sociedade a importância da atividade na garantia da segurança alimentar. A Emater assiste famílias rurais no município, fazendo o acompanhamento técnico e a capacitação desses agricultores.

Muitos agricultores de Atalaia já possuem cerificação pelo OCS (Organismo de Controle Social), que permite a venda de produtos da agricultura familiar direto para o consumidor e também ter acesso a programas do Governo.

O incentivo e assistência à agricultura familiar é um dos compromissos da gestão da prefeita Ceci, pois visa a geração de renda para essas famílias, além de garantir ao consumidor produtos certificados orgânicos e com qualidade.

Também foram parceiros nesta ação a Secretaria de Agricultura do Estado, o SEBRAE e a COOPEROURICURI.