Já classificado, Independente Atalaia vence o Murici fora de casa e garante a primeira colocação do Grupo C

Líder isolado do Grupo C, com 12 pontos em cinco jogos. Foto: Higor Vieira.

Pela quinta e última rodada da fase de classificação do Campeonato Alagoano de Futebol Sub-20, a equipe do Independente Atalaia enfrentou o Murici fora de casa e venceu por 2 a 1, avançando à próxima fase como líder isolado do Grupo C. A partida foi disputada na tarde deste domingo (17), no estádio José Gomes da Costa.

Com o resultado, a equipe atalaiense chegou aos 12 pontos conquistados, com quatro vitória e apenas uma derrota. Foram 11 gols marcos e 5 sofridos.

O Independente aguarda agora a definição de seu adversário nas oitavas de final. A disputa será em jogo único e no município de Atalaia, já que a equipe avançou com umas melhores campanhas.