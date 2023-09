Com passagem pela base do Novo Horizontino–SP e equipe principal do Coruripe, atalaiense aguarda oportunidade para seguir carreira profissional.

Um dos zagueiros de maior destaque atualmente do futebol atalaiense, Wellison Matias, vem treinando e mantendo a forma na equipe amadora do Grêmio Porangaba, enquanto aguarda nova oportunidade para seguir sua carreira no futebol profissional.

O jovem atleta, de 21 anos, natural do Distrito Porangaba, tem em seu currículo passagens pelas categorias de base do Novo Horizontino de São Paulo (2019) e das equipes alagoanas do Comercial, CSE, Cruzeiro de Arapiraca e Agrimac.

Em dezembro do ano passado, foi aprovado em avaliação técnica feita pela Associação Atlética Coruripe, defendendo as cores da equipe principal Hulk alagoano na disputa do último Campeonato Alagoano. Sua boa passagem pela equipe do Coruripe, deixou as portas abertas para retornar a equipe na próxima temporada.

Wellison Matias, durante avaliação técnica no Coruripe. Foto: Vieira Esporte

“Era um sonho de criança. Falo que para mim já foi uma vitória. Quero agradecer primeiro a Deus e segundo a todos aqueles que me ajudaram a realizar a alcançar esse sonho. Passar por essas equipes e ser aprovado em uma avaliação profissional no Coruripe, sendo o melhor zagueiro no meio de 180 atletas, só tenho que agradecer a Deus”, comenta Wellison.

Enquanto isso, o zagueirão segue defendendo as cores do Grêmio Porangana, se destacando no futebol de várzea de Atalaia e região. Inclusive disputou o último Campeonato Atalaiense de Futebol.