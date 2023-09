Chulapa comemora goleada sobre o Vitória e dá dica para o CRB buscar o acesso: "Ganhar confrontos diretos"

A goleada por 6 a 0 sobre o Vitória no último domingo não sai da cabeça dos torcedores do CRB. Afinal, o adversário batido no Rei Pelé ainda é o líder isolado da Série B. Pelo peso histórico desse jogo, nesta semana, o assunto não saiu das rodas de conversa sobre futebol em Alagoas. Aloísio Chulapa, ídolo do clube, fez parte desses grupos e também falou sobre o tema nesta quarta.

Em entrevista ao ge, Chula destacou a importância do triunfo diante de um adversário tão qualificado.

- Você ganhar de 6 a 0 do líder passa uma confiança muito grande pra torcida, ainda mais a torcida que está apoiando, acreditando, e você consegue um resultado desse diante do líder do campeonato... Então, parabéns mesmo ao grupo. O CRB jogou muito, está de parabéns e indo aí... Não pode desistir, é pensar em ficar entre os quatro primeiros - comentou Aloísio, apontando que ainda faltou um detalhe pra vitória no Rei Pelé ter um sabor ainda mais especial.

- Eu só estava esperando o gol do Anselmo (Ramon). Sou fanzaço, o cara joga, faz gol pra caramba, sei que ficou muito tempo sem marcar, isso faz parte do futebol, eu também fiquei 13 jogos sem marcar gols no São Paulo, mas nunca desisti, sempre trabalhando para os gols voltarem a sair.

Anselmo é hoje o goleador do time na Série B, com oito gols, e também está na briga pela artilharia da competição. Contra o Vitória, inclusive, ele deu duas assistências para Fábio Alemão e Léo Pereira.

E as dicas, Chula?

Campeão mundial com São Paulo, Aloísio deu dicas para o CRB buscar o acesso neste ano.

- A dica que eu dou é fazer o compromisso dentro de casa, que é importante. Ganhar os jogos como mandante e, com certeza, lá fora, beliscar um ponto ou uma vitória. É um passo pra conquistar o acesso. Eu vi que não está tão longe dos quatro primeiros, então precisa continuar fazendo isso e ganhar os confrontos diretos. Essa é a dica que eu dou.

O CRB deu arrancada no Brasileiro. Vem de uma sequência invicta de oito jogos e ocupa a nona colocação, com 42 pontos, a três do G-4. Na reta final da Série B, o time tem 11 partidas a fazer, sendo cinco em casa e seis fora.