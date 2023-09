Vídeos: Prefeita de Atalaia diz que vai acionar Polícia e MP após vice e vereadores agredirem guardas municipais

Imagens de uma confusão em frente à sede da Prefeitura de Atalaia repercutiram nas redes sociais nesta quarta-feira, 13. O vídeo mostra a discussão e a troca de empurrões entre vereadores e guardas municipais na entrada do prédio onde funciona a gestão do Município. Segundo o que inicialmente foi divulgado, três vereadores e a vice-prefeita da cidade estavam em conflito com os agentes de segurança.

a prefeitura de Atalaia informou que a Procuradoria Geral do Município vai encaminhar as imagens para a Polícia Civil e para o Ministério Público do Estado, para a devida investigação. O Município alegou que houve agressão entre os presentes.

"Nesta quarta-feira, a cidade de Atalaia foi palco de um cenário de agressão provocado pela vice-prefeita Camilla Brasil e os vereadores Maurício Tenório, Marcos Rebolo e Anderson que se envolveram em uma ação que a prefeita Ceci classificou como "truculenta e antidemocrática", mostra trecho do comunicado do Município.

Ainda de acordo com a Prefeitura, os quatro teriam tentado entrar no prédio para provocar desordem e para atrapalhar o trabalho dos servidores públicos, e como foram impedidos, teriam agredido os guardas acionados com o intuito de preservação do patrimônio público.

"A situação se desenrolou de maneira inesperada e preocupante, com a vice-prefeita e os vereadores agiram com violência e coerção em relação aos guardas municipais. Eles alegaram que eram autoridades. A prefeita Ceci determinou que a procuradoria do município acionasse imediatamente a polícia, o Ministério Público e a justiça para que os envolvidos fossem responsabilizados pelos crimes que cometeram durante o incidente", continua a mensagem da Prefeitura.

“O tempo dos fora da lei em Atalaia já acabou”, declarou a prefeita em seu comunicado. Ela enfatizou o compromisso de manter a ordem na cidade e proteger os interesses da comunidade, destacando a reputação da cidade por sua paz e ordem.

* Com informações do site Aqui Agora AL e TNH1.

Confira os vídeos publicados pelo Aqui Agora AL: