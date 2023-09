Prefeitura de Atalaia leva mais de 800 romeiros para a terra de Padre Cícero, na maior romaria da história do município.

A Prefeitura de Atalaia proporcionou mais uma tradicional romaria até a cidade cearense de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero Romão Batista.

Esta é a maior romaria da história de Atalaia, com 18 ônibus disponibilizados pelo município, com todo o conforto, para transportar os mais de 800 fiéis, que fizeram questão de viajar quase 600 quilômetros para pagar promessas, realizarem pedidos e agradecimentos ao Santo Padroeiro do povo nordestino.

Acompanhando os romeiros na subida do Horto em Juazeiro do Norte, a prefeita Ceci destacou que o município tem sido parceiro da comunidade católica.

“Essa viagem é uma tradição da comunidade católica e representa o que há de mais forte na religiosidade e na crença do povo católico atalaiense. Sempre apoiei e sempre continuarei apoiando essa romaria, uma das mais belas manifestações de fé do nosso povo! Vivemos momentos emocionantes e de muita fé. A devoção do povo de Atalaia é linda demais! Deus abençoe nosso povo! Padre Cícero abençoe nosso povo”, destaca a prefeita atalaiense.