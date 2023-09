Independente perde a primeira no Alagoano Sub-20, mas segue líder do Grupo C

Na tarde deste sábado (9), o Independente Atalaia foi derrotado por 2 a 0 para o FF Nova Cruz, no estádio Manoel Amorim, em São Miguel, pela quarta rodada do Alagoano Sub-20. Com o resultado, a equipe atalaiense perdeu a invencibilidade na competição.

Apesar da derrota, o Independente segue líder do Grupo C, com 9 pontos conquistados e matematicamente classificado com duas rodadas de antecedência.

“Nossa sequência positiva foi interrompida hoje, mas já estamos pensando no próximo adversário que será o Murici e vamos sair para buscar a vitória como temos proposto. A derrota é um resultado incômodo para nós, mas seguiremos firmes olhando para frente. Construímos nossa classificação com muito brio e louvor. Na última rodada, com uma vitória e até um empate, podemos manter o primeiro lugar do grupo, que é o objetivo planejado”, destaca o Mister Sales, treinador da equipe.

Na quinta rodada, no próximo domingo (17), vai até a cidade de Murici, enfrentar a equipe da casa.

O Independente conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da prefeita Ceci, do secretário Nicollas e da secretária Joana D’arck. Da empresa ECM Engenharia, Imperial e Robrac Uniformes.