Vereadora Lays Melo apresenta Indicações de melhorias para o Distrito Ouricuri

A vereadora Lays Melo (PSC) apresentou na sessão ordinária desta última terça-feira (5) quatro indicações, visando melhorias para o Distrito Ouricuri.

As solicitações são para obras de recuperação das estradas próximas ao Sítio do Meio (005/2023), para tornar mais ágil e seguro o tráfego de veículos; pontos de iluminação na estrada do Distrito Ouricuri (006/2023), para melhor orientação dos condutores de veículos e inibir a violência; reforma da Praça popularmente conhecida como Praça Padre Cícero (007/2023) e que torne permanente uma ambulância (008/2023) para atender de forma mais rápida e eficiente àquela população.

A vereadora Lays Melo ressaltou a necessidade dessas melhorias naquele Distrito, destacando que as reivindicações foram solicitadas pelos moradores.

Aprovadas pela unanimidade dos vereadores presentes, todas as solicitações foram encaminhadas ao executivo municipal para que possam ser despachadas junto a cada secretaria responsável.