Independente Atalaia vai participar da Copa Alagoas Sub-17 2023

Por sua campanha na edição deste ano do Campeonato Alagoano de Futebol Sub-17, o Independente Atalaia vai disputar a Copa Alagoas da categoria, que tem início previsto para o dia 20 de setembro.

A equipe atalaiense terminou aquela competição na 12ª colocação, garantindo assim uma das 16 vagas destinadas para a Copa Alagoas 2023.

Na primeira fase, o Independente vai enfrentar a equipe do Penedense, em partidas de ida e volta. O primeiro confronto será em Atalaia, no Estádio O Luizão. A volta será em Penedo.

Não há vantagem em nenhuma fase para os clubes. Havendo empate em número de pontos ao final do confronto nos dois jogos, o critério de desempate será o saldo de gols. Persistindo a igualdade, a classificação vai ser decidida nos pênaltis.

Quem avançar deste confronto, enfrenta na segunda fase CSA ou Atletico Metropolitano. Nessa fase o mando de campo na segunda partida será do clube que tiver melhor campanha em todas as fases anteriores.

A presença constante nas competições de base, reforça mais uma vez o sério trabalho que vem sendo desenvolvido pela direção do Independente Atalaia, através do ex-jogador Ronaldo Torres. Vale destacar que o Independente foi fundado em 2021, para fortalecer o futebol no município e formar atletas.