Prefeitura inaugura nova sede do Atalaia Prev.

Em solenidade realizada na manhã dessa terça-feira, 05, a Prefeitura de Atalaia, entregou a nova sede do Atalaia PREV, agora localizada na Rua Silvestre Péricles, centro, vizinho a agência dos Correios.

Uma obra muito aguardada pelos aposentados e pensionistas do município, que passam a contar com uma estrutura moderna e um espaço digno, para que os servidores proporcionem um melhor atendimento, com mais conforto e qualidade.

A prefeita Ceci classificou como um dia muito importante para os servidores atalaienses. “Essa obra foi muito esperada pelos nossos aposentados. Inauguramos um novo espaço e local adequado para receber todos que deram suas vidas trabalhando pelo nosso município. Atalaia realmente mudou e vai continuar! Contem sempre comigo! O ATALAIAPREV tá lindo”, destacou a prefeita.

Confira a entrevista exclusiva da Prefeita Ceci à Rádio Web do site Atalaia Pop: