Alagoano Sub-20: Independente Atalaia goleia o Zumbi por 4 a 1 e segue na liderança isolada do Grupo C

Equipe atalaiense é líder isolado do Grupo C.

A equipe do Independente Atalaia manteve os 100% no Campeonato Alagoano Sub-20 edição 2023. Na tarde deste domingo (3), jogando em casa, no Estádio O Luizão, a equipe atalaiense goleou o Zumbi por 4 x 1, em partida válida pela terceira rodada da competição.

Com o ótimo resultado, o Independente está isolado na liderança do Grupo C, com 9 pontos. São 9 gols marcados e apenas 2 gols sofridos.

Pela quarta rodada, a equipe atalaiense vai até São Miguel dos Campos, no próximo sábado (9), enfrentar a equipe do FF Nova Cruz.

Representando Atalaia nas categorias de base do futebol alagoano, o Independente é um projeto idealizado e muito bem comandado pelo ex-jogador, Ronaldo Torres. Conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Esportes.

Foto: FAF