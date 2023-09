Atabótica conquista mais um pódio na etapa estadual da OBR.

Equipe pioneira na robótica atalaiense, a Atabótica conquistou duas medalhas nesse sábado (2), no Campus Cesmac, em Maceió, durante a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), na modalidade prática presencial 2023.

As medalhas foram conquistadas na modalidade nível II, sendo uma pelo prêmio Robustez e a outra pela segunda colocação entre os pontos conquistados no desafio da mesa, somando 279 no total, e garantindo o pódio.

Alunos do 9º ano do Colégio Inovar, Joyce, Eloisa, Rosana e Sabrina formaram o quarteto de destaque. Vitor, Sophia e Laura também participaram representando a turma do 8 Ano.

O professor Gildenor Leite destacou a importância da participação e a retomada de conquistas para o município de Atalaia. “O lema do Colégio é quem joga em equipe, chega mais longe”.

Já para o professor André Vigário a experiência foi fator fundamental na estratégia e planejamento realizado pela equipe que contou com a mentoria de ex-alunos e campeões alagoanos da etapa OBR 2017, Lucas Neto e Edson Mário. “A troca de conhecimentos e experiências foi sem dúvidas o destaque da campanha”, destaca o professor.

O Colégio Inovar é mantido pela Cooperativa Educacional Maria Cristina de Souza, e conta com o apoio da OCB-AL. Vem promovendo uma verdadeira revolução no ensino da região ao investir em tecnologia para fortalecer o processo de aprendizagem. E, uma das ferramentas utilizadas, é a robótica.