Alagoano Sub-20: Independente Atalaia vence o DZM Passo por 2 a 0 e segue na liderança do Grupo C

Jogando no Estádio O Luizão, em Atalaia, na tarde desta sábado (26), a equipe do Independente venceu o DZM Passo por 2 x 0, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Alagoano Sub-20. Os gols foram marcados por André, de pênalti, e pelo Lino de cabeça.

Com o resultado, a equipe que representa Atalaia na competição, mantem os 100% e a liderança do Grupo C com seis pontos conquistados. São 5 gos marcados e apenas 1 gol sofrido. O que comprova a evolução da ótima equipe atalaiense.

“Estamos crescendo a cada jogo, isso foi planejado para que dentro da competição fossemos ganhando corpo com o objetivo de classificar e chegar bem no mata-mata. Fizemos um jogo consistente, abrimos 2 a 0, mas poderíamos ter feito uma vantagem maior, dada as oportunidades criadas. Mas, o saldo foi positivo e estamos na direção certa”, destaca o Mister Sales.

Na terceira rodada, o Independente Atalaia enfrenta o Zumbi. A partida será disputada no Estádio O Luizão, no próximo domingo, dia 3 de setembro, as 15 horas.