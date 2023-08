4ª Companhia de Polícia Militar visita escolas e creches de Atalaia em comemoração ao Dia do Soldado

Para comemorar o Dia do Soldado, celebrado nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, unidades de ensino da rede municipal de Atalaia receberam a visita da 4ª Companhia de Polícia Militar, os Guardiões do Vale do Paraíba.

“As visitas tiveram o objetivo de estreitar os laços da Polícia Militar com a comunidade escolar, demonstrando seu compromisso com a ordem pública e com a formação de uma vida social das novas gerações”, destaca a 4ª CPM/I, em postagem nas redes sociais.

Dia do Soldado

O Dia do Soldado é comemorado, no Brasil, em 25 de agosto porque foi nesse dia que nasceu o patrono do exército brasileiro, Duque de Caxias. Essa comemoração faz referência à data de nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 1803. O renomado oficial foi considerado o patrono do Exército Brasileiro e, pela honra desse título, o Dia do Soldado constitui-se como uma homenagem ao seu nascimento.