Vereador Rudinho solicita reforma de praça pública e propõe que seja denominada Manoel Alvino dos Santos

Durante a sessão ordinária desta última terça-feira, 22 de agosto, o vereador Rudinho Rodrigues solicitou ao Poder Executivo a completa reforma da praça pública, próxima ao Terminal Rodoviário do município.

A proposta foi apresentada através da Indicação 009/2023, aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes.

Na oportunidade, também apresentou Projeto de Lei (012/2023), para que a referida praça seja denominada MANOEL ALVINO DOS SANTOS.

O homenageado era conhecido popularmente como Bradoque. “Um amigo, um forrozeiro, um amigo do povo, pai de vários amigos, pai do Tiel, do Marcelo do Gás, do Índio, do Marcos. Então, é uma homenagem merecida para um morador daquela região”, destaca o vereador Rudinho Rodrigues.

Seguindo os tramites da Casa, o Projeto de Lei seguiu para análise das comissões.