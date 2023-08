Evento realizado pela vereadora Lays Melo destaca importância do enfrentamento à violência contra a mulher

A vereadora Lays Melo promoveu na noite da última quinta-feira (24) a segunda edição de um importante evento alusivo à campanha Agosto Lilás. O objetivo da ação é informar e sensibilizar a sociedade de Atalaia sobre a importância do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

O evento ocorreu no Plenário da Câmara Municipal de Atalaia e contou com a presença da vereadora Janaína do Cal, da Comandante da Patrulha Maria da Penha, Tenente Coronel Danielli, dos soldados atalaienses Helder e Geraldo, do aluno CFP 2023 William, familiares da vereadora Lays, alunos da Escola Estadual Floriano Peixoto, comerciantes, representantes de Associações e demais presentes.

Na ocasião, a Tenente Coronel Danielli destacou o trabalho da premiada Patrulha Maria da Penha de Alagoas, abordando assuntos relacionados ao combate à violência contra as mulheres, os diferentes tipos de violência doméstica, a importância de denunciar tais casos, os canais de denúncia disponíveis e as medidas de proteção. Além disso, comentou sobre a possibilidade de implementação da Patrulha Maria da Penha no município de Atalaia como um meio de proteção às mulheres.

Com mais esta importante ação, a vereadora Lays Melo reafirma seu compromisso com o debate e as iniciativas que abordam essa temática crucial, que tem o intuito de preservar vidas.

"A sociedade precisa compreender a importância de mobilizar-se para coibir todas as formas de violência contra as mulheres. O evento Agosto Lilás promove a conscientização e encoraja a denúncia. É fundamental disseminar tais ações para salvaguardar cada vez mais mulheres", ressalta a vereadora Lays Melo.

Além disso, o evento contou com um coffee-break e o sorteio de brindes para os participantes.