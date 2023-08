ENTREVISTA I Vereador Marcos Rebollo faz análise sobre assuntos atuais do município de Atalaia

Entrevista exclusiva com o vereador Marcos Rebollo (MDB).

Em entrevista exclusiva concedida a Rádio Web do site Atalaia Pop, para o radialista Adaias Ferraz, o vereador Marcos Rebollo (MDB) discutiu abertamente sobre assuntos que impactaram o município de Atalaia e os atalaienses, nesses últimos meses.

O bate-papo aconteceu na manhã desta última terça-feira (22), no gabinete do parlamentar, na Câmara Municipal de Atalaia.

Durante a conversa, o vereador Marcos comentou sobre eleições 2024, sustentação ao Executivo, trabalho legislativo, projeto social, Guarda Municipal, entre outros assuntos de importância para a comunidade local.

“As minhas ações que faço aqui dentro, as minhas ações que faço em prol do povo, vou continuar fazendo, mesmo agradando ou não. Não posso mudar a minha postura, até porque, foi essa postura que me conduziu aqui por três mandatos”, destacou Marcos Rebollo.

CONFIRA LOGO ABAIXO A ENTREVISTA NA INTEGRA: