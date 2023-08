Primeiro Festival Folclórico em Atalaia é um sucesso: “resgate de tradição e cultura”, afirma Ceci.

Nesta terça-feira (22), a cidade de Atalaia viveu uma noite verdadeiramente histórica e emocionante com a realização do Primeiro Festival Folclórico. A prefeita Ceci, determinada a resgatar e levantar a bandeira da cultura e arte em sua cidade, não mediu esforços para tornar esse evento uma realidade.

“O festival teve como principal objetivo resgatar as tradições do folclore local, que ao longo dos anos estavam sendo esquecidas. Para muitos, especialmente as crianças, essa foi a primeira vez que tiveram a oportunidade de conhecer os guerreiros, pastoril e outras manifestações culturais que fazem parte da rica história de Atalaia”, destacou a prefeita no evento.

A prefeita Ceci, emocionada com o sucesso do evento, destacou a importância de preservar e promover a cultura folclórica. “É fundamental resgatar nossas tradições, pois muitas vezes elas são esquecidas, e nossas crianças não têm mais a oportunidade de conhecer e apreciar nossa cultura como era na nossa época”, afirmou a prefeita.

O Primeiro Festival Folclórico de Atalaia foi um marco para a cidade e deixou claro que a cultura e a arte têm um lugar especial no coração de sua comunidade. O evento não ficará apenas na memória, mas será o primeiro de muitos que virão para celebrar e preservar as tradições folclóricas de Atalaia.