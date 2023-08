Felipe Kauê lança livro durante a 10ª Bienal de Alagoas

O município de Atalaia marcou presença na 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, com o escritor e ativista social Felipe Kauê, que lançou, nesta última quarta-feira (16), o livro “FILHO DAS ÁGUAS”. Um dos principais eventos culturais do Estado, foi realizado no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, no bairro de Jaraguá, em Maceió.

O pré-lançamento, ocorrido recentemente na cidade de Pilar, já tinha sido um grande sucesso, inclusive sendo destaque em reportagem da TV Gazeta.

“Um momento ímpar em minha vida, contribuir para a literatura brasileira é algo maravilhoso, ter minha própria obra nos lares das famílias alagoanas é algo que ainda não sei explicar, é como se a ficha ainda não tivesse caído. A aceitação e as críticas ao FILHO DAS ÁGUAS tem sido muito boas, a maioria dos leitores que estão adquirindo o livro fazem questão de me passar um feedback logo após a leitura, e isso é importantíssimo na evolução dos autores, pois os feedback nos ajudam a enxergar pontos cruciais e a ótica do leitor”, destaca Felipe Kauê.

O livro Filho das Águas conta a história do fruto de uma gravidez misteriosa entre Iracema e o rio Abebé. No dia 13 maio de 1888 na tribo Cariri Xocó nascia uma criança que mais tarde se tornaria o principal responsável por desencadear os sentimentos mais profundos da humanidade.

Sucesso de vendas durante o evento, com poucos exemplares ainda disponíveis, o livro custa apenas 39,90 e só restam algumas unidades, para adquirir o seu basta entrar em contato com o próprio escritor através do seu Instagram ou também pelo Instagram de sua esposa.

“Muito realizado por tudo, grato aos céus e aos bons irmãos de luz por essa conquista em minha vida, grato a todas as pessoas que me apoiam em especial minha digníssima esposa Joana Darck pelo apoio incondicional e quero aproveitar para dedicar esse momento a minha maior fonte de inspiração, minha saudosa mãe/Avó Dona Luzerina que essa semana faria 71 anos caso estivesse vida”, destaca o escritor atalaiense.