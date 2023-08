"O que é seu está guardado": prefeita de município do interior de AL é alvo de amaeças

A prefeita do município de Atalaia, Ceci (MDB), registrou um boletim de ocorrência na sede da Delegacia de Crimes Cibernéticos (Deic), em Maceió, nesta quinta-feira (17), após receber uma ameaça por meio de um número desconhecido no aplicativo WhatsApp.

Ceci recebeu a seguinte mensagem: "o que é seu está guardado, só lhe digo isso, não perco pra ninguém, vou até o fim, mas aí você não fica".

A prefeita se pronunciou publicamente e disse que “recebeu uma ameaça de um/uma covarde que se esconde nas redes sociais, mas que não será intimidada”. “Lamento, mas não vão me calar! Continuarei trabalhando incansavelmente por Atalaia".

O caso se torna ainda mais impactante no contexto do mês de Agosto Lilás, dedicado ao combate à violência contra a mulher.

"Durante este mês de agosto lilás, estou enfrentando essa situação. No entanto, quero deixar claro que não ficarei em silêncio! Já forneci às autoridades policiais todo o registro da conversa”.

A prefeita reforçou a seriedade do episódio, afirmando que o registro do boletim de ocorrência foi motivado pelo temor por sua própria segurança. “Atalaia é de um povo de coragem e a internet não é terra sem lei. Não pretendo me calar, mesmo que isso signifique colocar minha própria vida em risco", avisou.

*Com assessoria