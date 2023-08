Prefeitura de Atalaia assina termo de compromisso com a Unicef para execução do Busca Ativa Escolar.

A Prefeitura de Atalaia recebeu na manhã desta terça-feira (15), a visita da equipe do Unicef Brasil, para debater e alinhar novas estratégias de busca ativa, visando assegurar a todas as crianças e adolescentes o direito de acesso à educação.

Na oportunidade, a prefeita Ceci e a secretária de Educação, Glauciane Veiga, assinaram o termo de compromisso e adesão ao programa Busca Ativa Escolar, estratégia do Selo Unicef que combate a evasão escolar nos municípios. Será criado o Comitê Gestor do Programa Busca Ativa Escolar no município.

Com esta importante iniciativa da atual gestão municipal, comprometida com o avanço e melhoria da educação, a prefeita Ceci reafirma seu compromisso com o direito de acesso, de permanência e de aprendizagem de cada criança e adolescente no município de Atalaia.