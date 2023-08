Chulapa e Aposta Ganha se unem para realizar a 3ª edição de Copa de Futevôlei em Atalaia

Realizada no Clube do Chula, em Atalaia nesta última sexta-feira (11), a 3ª edição da Copa de Futevôlei Aloísio Chulapa, em Atalaia, foi um grande sucesso. O evento foi aberto ao público, que puderam acompanhar a atuação de nomes desta modalidades.

O evento aconteceu através da parceria entre Aloísio Chulapa e Aposta Ganha.

A 3ª edição contou com a participação de Hiltinho Melo (tricampeão mundial), Bianca Hiemer, Franklin Henrique, Lane Matos Bello Soares. Aloísio Chulapa, Alex Dias (ex-PSG) e praticantes da modalidade no município, a exemplo do vereador Marcos Rebollo, também marcaram presença no torneio, que teve 20 duplas se enfrentando na disputa.

A Copa conta com o apoio da empresa de entretenimento online e esportivo Aposta Ganha, que tem por objetivo incentivar a prática esportiva e disseminar a modalidade para o público. Também realizou ações promocionais e distribuição de brindes

Para Aloísio Chulapa, dono do clube e embaixador do Aposta Ganha, é muito importante a parceria do evento com a marca “Eles estão trazendo os ídolos do futevôlei, para essa garotada aí que gosta do futevôlei, gosta do esporte e quer conhecer mais sobre esse esporte”, explica o embaixador da marca.