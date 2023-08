OAB-AL lança pedra fundamental para construção da sede da Subseção Vale do Paraíba em Atalaia.

Na data em que é comemorado o Dia da Advocacia, 11 de agosto, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional Alagoas, realizou o lançamento da pedra fundamental da sede da Subseção Vale do Paraíba, que será instalada no município de Atalaia.

Criada recentemente, a nova Subseção irá receber e atender advogados e advogas dos municípios de Atalaia, Pilar, Boca da Mata, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Mar Vermelho e Viçosa, com mais conforto e dignidade. Os profissionais da região vão passar a contar com um suporte da OAB, sem que seja necessário o deslocamento para Maceió ou outras localidades.

A obra foi viabilizada após a doação do terreno por parte da prefeita Ceci. Terá um investimento inicial de 500 mil reais, aportados da OAB nacional, através do pleito da Seccional Alagoas.

A subseção terá como presidente, até o final de 2024, o advogado Márcio Roberto Tenório de Albuquerque Junior, de Atalaia. Também compõem a Junta Governativa a vice-presidente Marília Pontes Carnaúba Santos, de Viçosa; a secretária-geral Mizia Guilherme Sampaio, de Atalaia; o secretário-geral Adjunto Tarles Rogério Silva Costa, do Pilar, e o tesoureiro Carlos Bernardes, de Cajueiro.

“Isso só foi possível graças ao trabalho do presidente Vagner e toda com toda a diretoria da OBA e junto ao Conselho Federal, que cedeu o recurso para construirmos esse prédio com qualidade, para poder atender todos os advogados da região do Vale do Paraíba, fortalecendo ainda mais a classe dos advogados nesta região”, destacou o presidente Márcio Roberto Júnior.

A previsão é que as obras sejam iniciadas em setembro próximo, conforme informação do presidente da OAB Alagoas, Vagner Paes.