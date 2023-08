Endemias atende solicitação do vereador Neto Acioli e inicia pulverização em ruas do Distrito Branca, em combate ao Aedes Aegypti

Endemias atende solicitação do vereador Neto Acioli e inicia pulverização nas ruas do Distrito Branca, em combate ao Aedes Aegypti

A equipe do setor de Endemias do município de Atalaia esteve no início da noite desta quinta-feira (10), no Distrito Branca, realizando um trabalho nas ruas com pulverização de inseticidas, para combater possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti. A solicitação foi feita pelo vereador Neto Acioli (PP), atendendo a pedidos de moradores daquela localidade.

O parlamente justificou seu pedido, tendo em vista que uma criança faleceu recentemente no Distrito Branca, com suspeita de dengue.

“A previsão é que os trabalhos sejam concluídos na próxima segunda-feira, contemplando todo o Distrito. Aproveito para agradecer o diretor Marcos da Sucam por atender nossa solicitação e também a Secretaria de Saúde e a prefeita Ceci, por todo apoio”, destaca o vereador Neto Acioli.

O vereador também solicitou ao setor de Endemias que realize essa ação em toda a cidade.