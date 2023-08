Alunos do CEPP são recepcionados pela vereadora Lays Melo em visita a Câmara de Atalaia.

Na tarde desta última segunda-feira (7), a vereadora Lays Melo recepcionou alunos do 4º e 5º ano do Centro Educacional O Pequeno Príncipe – CEPP, em visita ao Plenário da Câmara de Atalaia e também os conduziu em um tour pela Casa.

Atentos e curiosos, os jovens atalaienses participaram de um bate-papo com a vereadora, que abordou sobre a importância dos três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.

Lays Melo também aproveitou o momento para contar um pouco da história da Câmara e simular uma sessão ordinária com os alunos, que tiveram a oportunidade de usar a Tribuna. O objetivo foi contribuir para a formação cidadã e política dos jovens estudantes atalaienses.

Esse aprendizado político, quando formado na infância, aumenta as chances de participação ativa dos cidadãos nas questões políticas da nossa cidade, do nosso país, com princípios democráticos bem estabelecidos. Predisposição para discussões saudáveis e guiadas de interesse coletivo”, comenta a vereadora Lays.

“Gostaria de parabenizar a escola pelo belíssimo trabalho e aos alunos pela rica oportunidade de compartilhar tudo o que sei e aprendi durante esses três anos de mandato. Contem sempre com a vereadora Lays Melo”, ressalta a vereadora atalaiense.