Secretaria de Agricultura reúne catadores para formar Associação em Atalaia.

A Secretaria Municipal de Agricultura reuniu nesta segunda-feira (07), catadores de materiais reciclados de várias regiões de Atalaia, com o objetivo de elaborar um plano de ação, visando a criação de uma Associação de Catadores no município.

Comandada pelo secretário Chico Xavier, a reunião contou também com o coordenador da futura Associação, representante do setor ambiental e do Controle Interno.

Na oportunidade, o secretário Chico Xavier destacou a importância deste projeto e ressaltou que a proposta conta com o apoio total da prefeita Ceci.