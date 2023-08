Equatorial realizará suspensão temporária de energia em Atalaia

Nos dias 4 e 11 de agosto, a Equatorial Alagoas realizará manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em várias regiões do município de Atalaia. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia.

Nesta sexta-feira (4), as regiões da Fazenda Santa Cruz, Rua Nova Olinda, Rua Rubens Lopes M Duarte (Alto do João Miranda), Travessa Miranda (Centro), Vila Davi (Nova Olinda) e Vila Miranda (Alto do João Miranda), serão atingidas com previsão de suspensão entre 10 h e 16 h.

Já no próximo dia 11, as regiões afetadas com a suspensão será a da Avenida São Sebastião, Parque do Futuro, Conjunto Novo (José Paulino), Conjunto Paraíso e Jagatá. Previsão de suspensão entre 10 h e 16 h.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, ninguém deve mexer na rede elétrica durante os desligamentos, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. No caso do atendimento de uma demanda emergencial, o desligamento poderá ser adiado temporariamente.