Durante o 12º encontro dos escritores alagoanos, Felipe Kauê faz pré-lançamento do seu livro FILHO DAS ÁGUAS

O escritor e ativista social atalaiense, Felipe Kauê, fez na noite deste último sábado (29), o pré-lançamento de seu primeiro livro “FILHO DAS ÁGUAS”. O evento aconteceu durante o 12º Encontro dos Escritores Alagoanos, no município de Pilar.

O pré-lançamento foi um grande sucesso, inclusive sendo destaque em reportagem da TV Gazeta.

“Venho aqui externar para os amigos, familiares e leitores o tamanho da minha felicidade em poder participar deste grande evento. Foi um sucesso de vendas, algo que confesso a vocês ter sido uma baita de uma surpresa por alguns fatores, escritor desconhecido e primeira participação em um evento dessa magnitude”, comenta Felipe Kauê.

Uma surprese muito positiva, que ajudou a chamar a atenção de todos os presentes para o trabalho literário, foi a presença de João Gabriel caracterizado como o personagem João Grande, dando vida ao fidalgo português. João Gabriel é enteado do escritor.

O lançamento oficial de FILHO DAS ÁGUAS será no maior evento literário de Alagoas, na 10ª Bienal Internacional do Livro em Alagoas, no próximo dia 16 de agosto, às 19:30h, no Centro de Convenções de Maceió.