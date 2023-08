Vereador Tacinho prestigia arraiá fora de época em comunidade do Distrito Branca

A animada festa junina contou com o total apoio do vereador Tacinho e da Prefeita Ceci.

O vereador 100% Povão, o Tacinho, prestigiou na noite do último sábado (30) a terceira edição do Arraiá Tempo Certo, realizado na comunidade Vila Padre Cícero, no Distrito Branca. O evento foi organizado por Pai Jhona e Pai Inha.

A animada festa junina contou com o total apoio do vereador Tacinho e da Prefeita Ceci, demonstrando o compromisso com a valorização das festas populares e o apoio aos eventos que fortalecem a identidade cultural da cidade.

"Estou muito feliz em prestigiar mais um ano dessa animada festa matuta, que cresce a cada edição, reunindo a comunidade da Vila Padre Cícero e visitantes em torno das tradições juninas, proporcionando momentos de diversão, cultura e confraternização. Contem sempre com o apoio do amigo Tacinho", destacou o vereador de Atalaia.

Para animar a noite, a festa contou com as seguintes atrações musicais: JL na Pegada, Eduardo Vaqueiro, Jadson Pegação e Weslane Silva.