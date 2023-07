Grupo político está unido para garantir a renovação de vagas na Câmara Municipal de Atalaia

Reunião contou com a presença de parte do grupo.

A pouco mais de um ano das eleições municipais de 2024, seguem as movimentações políticas no município de Atalaia.

Com foco na Câmara de Vereadores, o grupo "Renovação" vem demonstrando união e força nesse projeto. Na noite deste sábado (29), parte de seus integrantes reuniu-se para discutir os rumos da política de Atalaia no próximo ano e criar estratégias voltadas para o fortalecimento do grupo.

Analisando as projeções feitas pelo grupo, a expectativa é que, mantendo essa consistência ao longo da disputa, eles tenham a capacidade de eleger até três vereadores para representar os atalaienses na próxima Legislatura.