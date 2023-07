Julho Amarelo: Saúde realiza ações para conscientizar população sobre as hepatites virais

A Secretaria de Saúde de Atalaia realizou nesta sexta-feira (28), no bairro José Paulino, ações educativas para conscientizar a população atalaiense sobre o combate às hepatites virais. A atividade faz parte dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos em alusão à campanha nacional Julho Amarelo.

A equipe da Vigilância Epidemiológica, UBS José Paulino e Santa Inês, além da Vigilância Sanitária, juntamente com o NUPS, estão percorrendo a feira livre panfletando e conversando com a população, com o intuito de fazer o alerta para prevenção e detecção precoce da doença.

Na oportunidade, foram realizados testes rápidos de hepatite e distribuição de hipoclorito aos feirantes para higienização dos alimentos.