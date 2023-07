Prefeita Ceci assina adesão de Atalaia em novas ações do Programa Escola 10

Prefeita atalaiense esteve acompanhada pela secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga e também por técnicos da Semed, coordenadores e articuladores do programa no município.

A prefeita Ceci participou na manhã desta terça-feira, 25, da solenidade de assinatura da pactuação de novas ações do Programa Escola 10, no município de Atalaia. A solenidade, realizada no Centro de Convenções de Maceió, contou com a presença do governador Paulo Dantas.

A prefeita atalaiense esteve acompanhada pela secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga e também por técnicos da Semed, coordenadores e articuladores do programa no município.

Em suas redes sociais, a secretária Glauciane comemorou a adesão do município de Atalaia ao pacto pela melhoria da Educação em Alagoas.

“Um momento de firmar o compromisso com a Educação de Atalaia e buscar melhorias em nosso desenvolvimento, pois seguimos avançando”, destaca a secretária.

Pactuação do Escola 10 - A pactuação 2023 do programa Escola 10 reforça a parceria entre as redes municipais e estadual de ensino. Instituído por lei estadual em 2018, o programa visa promover os direitos de aprendizagem dos estudantes da educação básica, e conta com mais de 1.700 articuladores de ensino – bolsistas que atuam diretamente nas secretarias municipais e em escolas de ensino fundamental.

O principal objetivo é fortalecer as ações de preparação para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica – o Saeb. O programa assegura ainda que os estudantes da rede pública estejam alfabetizados em língua portuguesa e em matemática, reduzindo os índices de alfabetização incompleta.