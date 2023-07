Eduardo Oliveira é campeão da Super Copa Zona Leste 2023 com o Scorpions de Mauá

Com o atalaiense Eduardo Oliveira, o Dudu, em seu plantel, a equipe do Scorpions Mauá conquistou a primeira edição da Super Copa da Zona Leste. Uma das maiores competições de futebol de várzea de São Paulo, que rendeu uma premiação de 100 mil reais ao campeão.

Na decisão, disputada neste ultimo sábado (15), Scorpions e MEC Tiradentes empataram em 1 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis, vitória do Scorpions, que pintou a zona leste paulista de azul.

Eduardo Oliveira foi um dos destaques da equipe de Mauá. Jogador profissional, já passou pelas equipes do São Domingos-AL, do Taubaté-SP, do Coruripe-AL, do Desportivo Aliança-AL e do Santa Cruz da Barra dos Bugres - MT.

Em 2020, o jovem e talentoso meio-campista atalaiense foi campeão Alagoano da 2ª Divisão pela equipe do Aliança.