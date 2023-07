Riquelmy tem nome publicado no BID e é o novo reforço do Internacional

O atacante Riquelmy teve seu nome publicado no BID nesta segunda-feira (17) e está confirmado como novo reforço do Internacional de Porto Alegre. O atleta de 18 anos, que é natural do Distrito Ouricuri, chega por empréstimo do Sport Recife e inicialmente vai integrar o Sub-20 do Colorado, já estando integrado ao Celeiro de Ases (como é conhecida a base da tradicional equipe gaúcha).

Por entender que existe uma lacuna desta posição na categoria, o Colorado aposta em uma rápida adaptação de Riquelmy, para ao final do empréstimo, exercer o direito de compra e ter mais um jovem e promissor camisa 9.

No entanto, dependendo do desempenho do atleta, não é descartada a ascensão dele para o profissional, isso segundo as palavras do próprio pai do jogador, em entrevista recentemente revelando a transferência.

O Inter enxerga a negociação como semelhante a que fez quando contratou Yuri Alberto.

Um dos grandes nomes da base do Sport, tendo inclusive feito parte do plantel principal do Leão da Ilha, Riquelmy possui número impressionantes, o que justifica o interesse colorado.

De acordo com informações do “SofaScore do Leão Oficial”, página focada no time pernambucano, o jogador marcou, desde o início de 2022, 27 gols e ainda deu duas assistências, tudo isso atuando em 29 partidas, divididas entre o sub-17 e o sub-20 do Sport.