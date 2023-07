Prefeitura de Atalaia realiza limpeza das ruas e aulas na rede municipal retomaram nesta quarta

Após as intensas chuvas, a cidade de Atalaia, em Alagoas, está gradualmente retornando à normalidade. A Prefeitura Municipal tem realizado a limpeza das ruas e as aulas na rede municipal foram retomadas nesta quarta-feira (12).

Segundo a prefeita Ceci, as ações da Prefeitura não cessaram nem por um momento. Desde o último final de semana, mesmo diante das chuvas que afetaram o município, a Prefeitura tem agido para salvar vidas e cuidar das pessoas.

“Aos poucos, estamos reconstruindo nossa cidade. Estou nas ruas, juntamente com as equipes das secretarias, para auxiliar as pessoas afetadas pelas chuvas. Já realizamos um cadastro para avaliar os danos. Grande parte da cidade já está limpa”, ressaltou a gestora. A Prefeitura disponibilizou abrigos no final de semana e forneceu refeições às famílias atingidas.

Com a diminuição do nível das águas, as famílias já começaram a retornar às suas casas. “Permanecemos empenhados em cuidar de cada pessoa. Toda vida é importante”, concluiu Ceci.