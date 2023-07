Ministros sobrevoam Atalaia e demais cidades atingidas por fortes chuvas em Alagoas

Uma comitiva formada por integrantes de três ministérios sobrevoou nesta última terça-feira (11), a cidade de Atalaia e demais regiões que estão em situação de emergência, por conta das fortes chuvas que atingiram Alagoas nesta última semana. Atalaia foi um dos municípios alagoanos que teve sua situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal.

O grupo foi formado por Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Social), Renan Filho (Transportes) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

O objetivo foi realizar uma visita técnica na região, para avaliar a situação para atender à população afetada pelos desastres.

“Estamos aqui para dizer que, neste momento de muitas dificuldades, Alagoas não está só. O povo de Alagoas contará com todo o apoio do presidente Lula, integrado com a bancada federal, com os estados, municípios e todas as entidades”, destaca Wellignton Dias, ministro do Desenvolvimento Social.

A prefeita Ceci acompanhou o sobrevoou e participou de uma reunião com os ministros, para traçar um plano de ação e reconstrução de Atalaia.

“Atalaia foi um dos municípios mais afetados pelas chuvas e tenho certeza que, com a união e o trabalho, vamos conseguir reerguer nossa cidade. Após a reunião, fizemos uma visita técnica a Atalaia, sobrevoando o Rio Paraíba, para alinharmos uma solução permanente para auxiliar os atalaienses. Vamos reconstruir nossa cidade”, destacou a prefeita em suas redes sociais.