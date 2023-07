Defensoria Pública designa dois programas itinerantes para atendimentos às vítimas das chuvas em Atalaia nesta quarta-feira (12)

As equipes dos programas itinerantes da Defensoria Pública do Estado de Alagoas (DPE/AL), Expresso da Cidadania e A Defensoria vai até você, se unem em força-tarefa, nesta quarta-feira, 12, para atendimento às vítimas das chuvas, no município de Atalaia. A ação será realizada das 8h às 15h, nas áreas mais afetadas pelas chuvas.

O atendimento especial dará continuidade ao mutirão iniciado nessa segunda-feira, e pretende levar acolhimento, cidadania e informação aos cidadãos afetados.

Na oportunidade, a população poderá esclarecer dúvidas sobre seus direitos neste momento, solicitar ofício para a expedição gratuita da 2ª via da Certidão de Nascimento, encaminhamentos para ingresso no programa de aluguel social, dentre outras.

"A Defensoria está organizando e destacando uma atuação especial nos locais atingidos pelas enchente para estar onde deve: ao lado e ainda mais próxima da população, como sempre esteve", pontuou o Subdefensor Público-Geral, Fabrício Leão Souto.