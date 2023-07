MST doa mais de 3 toneladas de alimentos para famílias atingidas pelas chuvas em Atalaia (AL).

Na tarde desta segunda-feira (10), acampados e assentados do MST realizaram a doação de 3,2 toneladas de alimentos para as famílias atingidas pelas fortes chuvas na cidade de Atalaia, na Zona da Mata de Alagoas. Os alimentos vindos dos acampamentos e assentamentos do MST na região foram distribuídos nos pontos de coleta de doação organizados na cidade que teve estado de emergência decretado na última sexta-feira (07).

“Desde o início das chuvas temos sinalizado a disposição do MST na construção de um amplo mutirão de solidariedade com as famílias atingidas em todo o estado de Alagoas, seja com a abertura dos nossos acampamentos e assentamentos para receber as famílias que precisam, como também a partir da partilha daquilo que produzimos no campo”, comentou Débora Nunes, da coordenação do MST e assentada em Atalaia.

O município que registrou o acumulado de 150mm de chuva em apenas 12 horas, contabilizou o total de 400 famílias desalojadas, além de desabamentos de residências e ruas alagadas. Desde então, as escolas do municípios têm sido preparadas para receber as famílias.

Fizeram parte da doação uma diversidade do que é produzido nas áreas organizadas pelo MST no município: laranja, banana, macaxeira, abóbora, limão, milho e farinha, além de mel, leite e carne. “Mesmo com muitas de nossas áreas também sofrendo com as chuvas, queremos estender a solidariedade aqueles e aquelas que vivem nas cidades, reafirmando nosso compromisso na defesa da vida e demonstrando o real papel da Reforma Agrária: produzir comida sem veneno para o povo”, explicou Nunes.

De acordo com Débora, a ação realizada em Atalaia deve se estender para outros municípios atingidos no estado. “O MST está à disposição do povo alagoano. Estamos em vários municípios organizando mutirões, coletando doações para que por mais uma vez a solidariedade marque o encontro do campo com a cidade”.

Em nota divulgada no último sábado (08) o MST no estado destacou o papel da solidariedade para esse momento que vive Alagoas. “Que possamos fortalecer ações de solidariedade para que, a partir da organização popular, avancemos na defesa da vida e dos direitos do povo alagoano”, pautou trecho do documento.

O mesmo documento divulgado pelo Movimento reafirmou ainda a necessidade de cobrança do Poder Público para resolução dessa situação que se repete em Alagoas e que afeta milhares de pessoas todos os anos com as chuvas nesse período.

Campanha #SOSAlagoas

Nas redes sociais o MST tem convocado ainda um mutirão para arrecadação de roupas, materiais de higiene pessoal e demais itens para serem distribuídos ao longo do estado.

Com quatro pontos de arrecadação em Maceió, a campanha deve ainda ser consolidada em outras regiões do estado a partir das articulações dos camponeses e camponesas.

Confira os pontos de coleta de doação em Maceió:

Casa do Povo

Av. Celeste Bezerra, 627, Levada

Bar e Restaurante Xodó da Mainha

Praça Santa Terezinha, Conjunto José Tenório – Serraria

Universidade Federal de Alagoas – Bloco de Geografia

Campus A.C Simões – Cidade Universitária

Escola Municipal Nosso Lar I

Rua Sampaio Dória, 152, Levada