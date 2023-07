Defensoria Pública promove mutirão de atendimento para afetados pelas chuvas em Atalaia

A Defensoria Pública do Estado de Alagoas (DPE/AL) promove, nesta segunda-feira, 10, um mutirão de atendimentos aos cidadãos desabrigados e desalojados no município de Atalaia.

Na oportunidade, a Instituição presta orientação jurídica gratuita, expedição de ofício para a retirada gratuita de certidão de nascimento, encaminhamento para pedido de aluguel social, dentre outras ações.

Conforme o Defensor Público Thiago Garcia, que coordena o mutirão, 200 cidadãos devem ser atendidos até o fim do dia. O mutirão seguirá nesta terça-feira, com mais 200 atendimentos.

Ao longo da semana, a Instituição deve realizar ações semelhantes em outros municípios afetados.

De acordo com o boletim da Defesa Civil do Estado de Alagoas, divulgado no início da manhã, as chuvas afetaram 1.250 cidadãos no município de Atalaia. Ao todo, 1.100 pessoas estão desalojadas e 150 desabrigadas.