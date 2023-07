Aluno da Escolinha Meninos de Ouro passa em primeira etapa de avaliação no Palmeiras

Um dos primeiros alunos da Escolinha Meninos de Ouro, do município de Atalaia, foi aprovado na primeira fase de avaliação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Com apenas 9 anos de idade, Rodolfinho chegou na escolinha com 3 anos de idade.

Acompanhado pelo professor Alisson Farias e demais profissionais da Escolinha Meninos de Ouro, o jovem atleta atalaiense segue sua preparação para a segunda etapa de testes em São Paulo, que acontecerá em novembro desde ano. O Palmeiras adota três etapas de avaliação para ingresso em suas categorias de base.

“É muito gratificante contribuir na formação desses garotos, oportunizando eles viver um ambiente totalmente diferente do nosso e ter que se habituar o mais rápido possível. O intuito da nossa escolinha sempre vai ser esse, formar o cidadão com disciplina pra vida e os que realmente levarem o processo a sério, oportunizar eles em viver em clube como é ser um atleta e a partir daí ele tomarem sua própria decisão, se querer seguir na vida de atleta, porque hoje, pra ser um atleta, não é fácil, tem que se abdicar de muita coisa. Mas, o que depender de mim e todos que fazem a escolinha, iremos sempre oportunizar sim com a ajuda do nosso amigo Aloísio Chulapa, que abre as portas de grandes clubes. Hoje a nossa prefeita Ceci também ajudou a todos da família a acompanhar seus filhos, isso é muito importante”, destaca o professor Alisson Farias.

Capitão do Sub-11, Rodolfinho é considerado um dos alunos mais promissores da Escolinha Meninos de Ouro, sendo descrito pelo professor Alisson como um verdadeiro líder dentro de campo.