Em parceria com o Sesi, Copervales promove ações de saúde para colaboradores

Uma parceria inédita entre a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) e o Serviço Social da Indústria (Sesi) levou ações de saúde para colaboradores da instituição, localizada no município de Atalaia. A iniciativa busca prevenir doenças cardiovasculares e será dividida em três momentos.

No primeiro encontro, os trabalhadores passaram por uma triagem multidisciplinar, com investigação do histórico de possíveis doenças do coração, além de avaliação de pressão arterial, batimentos cardíacos, circunferência da cintura, peso e altura. Em seguida, será disponibilizado acompanhamento clínico para quem apresentar alterações.

Está prevista ainda a oferta de atendimento médico especializado em patologias cardiovasculares, realizado pela Casa do Coração, para os colaboradores que, durante o atendimento clínico, foram diagnosticados com doenças cardíacas como, por exemplo, hipertensão arterial, valvulopatias, arritmias ou similares.

De acordo com Cleriston Minervino, responsável pela área de Gestão de Pessoas da Copervales, a iniciativa busca prevenir o agravamento de doenças e assegurar qualidade de vida aos trabalhadores. “Nossa ideia é identificar previamente eventuais problemas e dar o encaminhamento adequado para cada uma das situações”, explicou.

Thuany Félix, que coordena a área de Medicina do Trabalho da Copervales, ressaltou que a saúde do trabalhador tem sido uma preocupação constante da organização. “Recentemente nós promovemos a vacinação dos nossos colaboradores, em parceria com a Prefeitura de Atalaia. Foram 283 vacinados contra influenza e Covid-19”, pontou.

O trabalhador José Anacleto aprovou a iniciativa. “É uma ação muito importante para a gente que tem uma rotina de trabalho durante a semana. É sempre bom a gente colocar em dia e ser avaliado por um profissional”, concluiu.