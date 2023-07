Sob forte chuva, Atalaia tem desabamento de casa, alagamentos e deslizamento de barreira

A chuva forte que atinge a cidade de Atalaia, na região metropolitana de Maceió, provocou diversos estragos na manhã desta sexta (7). Uma casa desabou, vários bairros estão inundados e uma barreira deslizou na rodovia BR-316. Há 400 famílias desalojadas e seis desabrigadas; não há relatos de feridos.

Em algumas ruas a água chegou a quase 1 metro de altura, invadindo as casas nos bairros Centro, Buraco do Jacaré, São Sebastião, Parque do Futuro e Parque do Paraíso. A entrada da cidade estava interditada, mas não houve transbordamento de rio.

Segundo a Prefeitura, o volume de chuva foi tão grande, 150 mm nas últimas 12 horas, que a água não conseguiu escoar e inundou diversos bairros. Há ruas em que não é possível passar de carro ou moto, apenas com auxílio de barcos ou se arriscando a pé pela água.

A Defesa Civil do Estado disse que encaminhou uma equipe ao local e que deve decretar situação de emergência no município. A prefeitura de Atalaia também avalia decretar emergência.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma barreira deslizou no município, na BR-316, no quilômetro 244. A barreira ocupa boa parte da rodovia e os motoristas precisam ter atenção ao passar pelo local. O Município encaminhou máquinas para retirar o barro e a lama da pista.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), a previsão é que continue a chover forte até a noite de sábado (8).

Nota da Prefeitura de Atalaia

Um ano depois, a chuva volta a causar transtornos em Atalaia. Estamos monitorando a situação e pedimos àqueles que moram perto de barreiras, rio, ou alguma área onde se sintam ameaçados, procurem a casa de parente onde possam estar seguros. Nossas escolas irão receber as famílias afetadas.

Redobramos os cuidados e estamos vigilantes, todos atentos e trabalhando para manter a segurança das pessoas e da cidade.

As equipes da Prefeitura estão desde a madrugada nas ruas.

Em casos de emergência, acione a Defesa Civil, através dos números: 98147-1122, 98237-3566, 99119-7463 ou 98736-0879.

* Com informações do site G1 Alagoas