Com o livro Filho das Águas, Felipe Kauê é um dos autores selecionados para participar da 10ª Bienal de Alagoas

A 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas terá a participação de um escritor atalaiense. Com seu livro FILHO DAS ÁGUAS, o ativista social Felipe Kauê foi um dos autores selecionados para o maior evento literário do Estado.

O evento será realizado entre os dias 11 e 20 de agosto, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, no bairro de Jaraguá, em Maceió.

Na oportunidade, ocorrerá o lançamento do livro, em um espaço destinado pelos organizadores do evento, para os escritores independentes lançarem sua obra para um grande público.

“Ainda estou sem acreditar que minha obra, entre as milhares, foi uma das selecionadas para a 10ª Bienal do livro no Estado. Um sentimento que não cabe em mim, porém muito feliz e grato em poder apresentar algo feito com muito carinho, muito esforço e dedicação, e, sobre tudo, o fato de estar representando minha cidade Atalaia, terra fértil e um verdadeiro seleiro de grandes escritores e artistas de modo geral”, comenta Felipe Kauê.

O livro Filho das Águas conta a história do fruto de uma gravidez misteriosa entre Iracema e o rio Abebé. No dia 13 maio de 1888 na tribo Cariri Xocó nascia uma criança que mais tarde se tornaria o principal responsável por desencadear os sentimentos mais profundos da humanidade.

Sobre o Autor

Ativista social eleito por duas vezes o líder comunitário mais atuante em Atalaia, nos anos 2019 e 2022, Felipe Kauê é empresário e diretor de cultura no INSTITUTO CACHOEIRA, e está cursando bacharelado em história na Estácio.

Musicista, percussionista e instrutor com passagens por várias bandas. Incentivador da cultura afro no município de Atalaia, sendo fundador da primeira Companhia Timbaleira de Atalaia com o projeto sociocultural Afro-Jovem. Diretor de eventos FRETAB (Federação zeladora das religiões tradicionais de matriz africana) e o pioneiro na realização eventos de cunho afro religioso, a exemplo da 1ª caminhada afro pela paz e do 1º encontro de terreiros de Atalaia e região.

Fundador da associação dos moradores e amigos do bairro São Sebastião e Jagatá, onde desenvolveu vários projetos, ações e programas assistenciais: Barriga Cheia, Natal Feliz, Semana da Mulher, Arraiá na Comunidade, Embelezar, Dia das Crianças, Mureta de contenção sobre o córrego do São Sebastião, Celebra Comunidade, Capoeira para todos, Aulas de percussão e dança e Faça uma criança sorrir.

Como escritor, é autor das seguintes obras: Espetáculo/Aninha um grito de socorro, Musical/Viva Zumbi, Livro/Homem petróleo, Livro/Filho das Águas (Sendo escrito) e Peça de teatro/Filho das águas (Adaptação do livro).

Sobre a Bienal

A Bienal do Livro de Alagoas é organizada pela Universidade Federal de Alagoas, por meio da Edufal, Pró-reitoria de Extensão (Proex), Coordenação de Assuntos Culturais (CAC) e Assessoria de Comunicação (Ascom); Governo de Alagoas, por meio de suas secretarias, e apoio de Sebrae, Sesc e outras instituições, com a coordenação da professora Sheila Maluf.