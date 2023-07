Francisco Batinga participa do podcast Papo de Gestão da AMA e fala sobre a Lei Paulo Gustavo

Atalaiense foi o convidado do primeiro episódio do podcast da AMA.

Com objetivo de marcar ainda mais presença em diversas plataformas para continuar levando informações relevantes e atualizadas sobre gestão municipal aos alagoanos, a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) lanço nesta quinta-feira (6), seu mais novo projeto de comunicação: o podcast “Papo de Gestão”.

Em seu episódio de estreia, já disponível no YouTube, o entrevistado foi o atalaiense Francisco Batinga, assessor técnico da AMA.

Durante o bate-papo conduzido pelo jornalista Vinicius Teodosio, Batinga aborda a sobre a Lei Paulo Gustavo e discute como os municípios devem se preparar para aplicar essa legislação e incentivar a cultura em suas cidades. O episódio oferece insights e orientações práticas para os gestores municipais alagoanos, destacando a importância de políticas culturais inclusivas e sustentáveis.

A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022) que viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil. São R$ 3.862.000.000,00 (três bilhões oitocentos e sessenta e dois milhões de reais) para a execução de ações e projetos em todo o território nacional. Do total destinado a Alagoas, R$ 43,9 milhões são para o governo estadual e R$ 37,7 para as prefeituras.

“Os fazedores de cultura terão acesso aos valores por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisição de bens e serviços ou outras formas de seleção pública simplificada, executados pelos municípios alagoanos. Todos os entes federativos terão acesso aos recursos, desde que cadastrem um Plano de Ação na Plataforma TransfereGov”, destaca Francisco Batinga.

Podcast “Papo de Gestão”

Apresentado pelos jornalistas Zélia Cavalcanti, Débora Muniz e Vinícius Teodósio, o programa tem como proposta convidar prefeitos, prefeitas, secretários, técnicos e personalidades de destaque para compartilhar seus conhecimentos técnicos e experiências que possam auxiliar as gestões municipais e o trabalho realizado pelas prefeituras.

Através dessas entrevistas e debates, os ouvintes terão a oportunidade de obter insights valiosos, aprender boas práticas e se inspirar em casos de sucesso, fortalecendo assim o intercâmbio de ideias e o aprimoramento da gestão pública local.

Confira o 1º episódio: